Interpol kırmızı bültenle arıyordu! DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Ekim 2024 19:34 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 19:36

Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesinin Türkiye'de olduğu tespit edildi. Irak uyruklu şüpheli, Kırıkkale'de yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Emniyet güçleri, terör örgütü DEAŞ​'ın Türkiye​'deki yapılanmasına önemli bir darbe vurdu. Interpol​'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Kırıkkale​'de yakalandı. FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucu, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H., kent merkezinde yakalandı. DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan B.A.H., cezaevine gönderildi. İlgili Haberler DEAŞ'ın bomba imalatçısı İstanbul'da yakalandı MİT'ten Adana'da nokta operasyon! El Kaide üyesi yakalandı