Interpol tarafından aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

26 Aralık 2024 12:55 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:01

Interpol tarafından aranan ve DAEŞ silahlı terör örgütü üyesi olabileceği değerlendirilen Çeçenistan uyruklu şüpheli polisin düzenlediği operasyon sonucu Başakşehir'de gözaltına alındı. Dijital materyallere de el konuldu.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol - Europol Daire Başkanlığı tarafından 16 Aralık 2024'de bir yazı yayınlandı. Söz konusu yazıda Çeçenistan​ Polis Teşkilatı tarafından Çeçenistan doğumlu 32 yaşındaki bir şahsın suç​ ortakları ile beraber ateşli silahlarla bir şahsın evine girdikleri, 400 bin ruble ile bazı eşyaları çaldıkları, ayrıca ellerindeki bilgilere göre DAEŞ silahlı terör örgütüne katıldığı ve Türkiye​'de olabileceği ifade edildi.

BULUNDUĞU ADRES TESPİT EDİLDİ

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında yapılan araştırmalar sonucu aynı zamanda şüphelinin casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebeke üyesi olabileceği de değerlendirilirken, şüphelinin Başakşehir​'deki evinin adresi de tespit edildi. Polis ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan dijital materyallerine de el konuldu.