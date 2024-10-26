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İnterpol tarafından aranıyordu! Lüks araçlar İstanbul'da bulundu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 15:01
İnterpol tarafından aranıyordu! Lüks araçlar İstanbul&#039;da bulundu

İnterpol'ün aradığı 2 lüks otomobil İstanbul'da ele geçirildi. Almanya'dan kiraladıkları lüks otomobilleri kaçırarak Türkiye'ye getiren 7 şüpheli kaldıkları otele düzenlenen baskınla yakalandı. İşte detaylar...

İnterpol​ tarafından 2 lüks aracın Almanya​'dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul​'a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine polis nefes kesen bir operasyona imza attı. Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece​'deki bir otoparkta araçların bulunduğu ihbarı alan ekipler harekete geçti. Polis ekipleri, otoparkta 2 çalıntı lüks aracı ele geçirdi. Otomobillerin izini süren ekipler, araçları bırakan şüphelilerin kaldığı oteli tespit etti.

İnterpol tarafından aranıyordu! Lüks araçlar İstanbul'da bulundu - 1. Resim

OTELE BASKIN

Adım adım takip edilen şüpheliler otele düzenlenen baskınla yakalandı. Operasyonda yakalanan 1'i kadın 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnterpol tarafından aranıyordu! Lüks araçlar İstanbul'da bulundu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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