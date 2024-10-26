İnterpol tarafından aranıyordu! Lüks araçlar İstanbul'da bulundu

26 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 15:01

İnterpol'ün aradığı 2 lüks otomobil İstanbul'da ele geçirildi. Almanya'dan kiraladıkları lüks otomobilleri kaçırarak Türkiye'ye getiren 7 şüpheli kaldıkları otele düzenlenen baskınla yakalandı. İşte detaylar...

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İnterpol​ tarafından 2 lüks aracın Almanya​'dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul​'a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine polis nefes kesen bir operasyona imza attı. Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece​'deki bir otoparkta araçların bulunduğu ihbarı alan ekipler harekete geçti. Polis ekipleri, otoparkta 2 çalıntı lüks aracı ele geçirdi. Otomobillerin izini süren ekipler, araçları bırakan şüphelilerin kaldığı oteli tespit etti.

OTELE BASKIN

Adım adım takip edilen şüpheliler otele düzenlenen baskınla yakalandı. Operasyonda yakalanan 1'i kadın 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.