İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Emniyet Müdürlüğü, İnterpol-Europol tarafından ‘en çok aranan'lar listesinde bulunan Tunahan Çetkin (29) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İnterpol tarafından difüzyon mesajı ile cinayet suçundan aranan Tunahan Çetkin Antalya'da yakalandı Europol tarafından cinayet suçundan aranan Tunahan Çetkin, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Europol tarafından 'Difüzyon Mesajı ile Cinayet' suçundan aranma kaydı bulunmaktaydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, İstanbul ve Antalya Emniyet Müdürlükleri çalışma yürüttü. Şüphelinin Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunduğu adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Şüphelinin sorgusunda 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın bir mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Çalışmada, Europol tarafından hakkında "Difüzyon Mesajı ile Cinayet" suçundan aranma kaydı bulunan Çetkin'in bulunduğu adres tespit edildi. Şüphelinin Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli Tunahan Çetkin yakalanarak gözaltına alındı.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsa yönelik yapılan araştırmalarda, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.