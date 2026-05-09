İnterpol tarafından difüzyon mesajı ile cinayet suçundan aranan Tunahan Çetkin Antalya'da yakalandı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda ‘Difüzyon Mesajı ile Cinayet' suçundan Interpol-Europol en çok arananlar listesinde bulunan Tunahan Çetkin Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı (), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü, İnterpol- tarafından ‘en çok aranan'lar listesinde bulunan Tunahan Çetkin (29) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmada, Europol tarafından hakkında "Difüzyon Mesajı ile " suçundan aranma kaydı bulunan Çetkin'in bulunduğu adres tespit edildi. Şüphelinin Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli Tunahan Çetkin yakalanarak gözaltına alındı.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsa yönelik yapılan araştırmalarda, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.

