İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Antalya'da yakalandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 13:05 - Güncelleme : 10 May 2024 13:07
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi Antalya'da yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol’un gasp (yağma) suçlarından kırmızı bültenle aradığını tespit ettiği yabancı uyruklu I. M'yi yakaladı.
RUSYA'DA SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ
Şüphelinin yapılan üst arasında Rusya’dan düzenlediği sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyet götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı