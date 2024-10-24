İntihar denildi, cinsel istismar çıktı! 8 yaşındaki Şeyma için bakanlık devreye girdi

24 Ekim 2024 11:57 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:15

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yaşındaki Şeyma S. isimli çocuk evlerinin bahçesinde direkte ipe asılı halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede hayata döndürülen küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Ancak daha sonra hazırlanan raporda genital bölgesinde sperm bulunduğunun sehven yazıldığı ifade edildi. Hazırlanan 2. raporda istismara rastlanmadığı ifade edilerek takipsizlik verildi. Çelişkilerle dolu olayda bakanlık karara itiraz etti, soruşturma yeniden açıldı.

Batman​'ın Kozluk​ ilçesinde 8 yaşındaki Şeyma S. 7 Ocak 2024'te tarihinde evlerinin bahçesindeki direkte asılı halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan küçük kızın 2 kez kalbi durdu, yapılan müdahalelerin ardından hayata geri döndürüldü. İlk incelemelerde küçük kızın cinsel istismara uğradığı belirlense de raporun hatalı olduğu iddia edilerek yeni bir rapor hazırlandı. 2. kez alınan raporda istismara rastlanmadığı adli tıp raporuyla soruşturma dosyasına gönderildi ve davaya takipsizlik verildi. İşte kan donduran olaydaki yeni detaylar...

"BOYNUNA İP DOLANDI"

Kararda "Olay günü mağdur ile aynı evde bulunan annesinin ve kardeşlerinin beyanları ile olayın meydana geldiği yerin özellikleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, mağdurun oyun oynarken bahçelerindeki direkte asılı halde bulunan ipi oyun maksadıyla boynuna dolaması sonucunda olayın gerçekleştiği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Olayın gündem olması sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve karara itiraz etti. Ardından soruşturma dosyası yeniden açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şeyma'nın Bakanlık gözetimine alındığını duyurdu.

KÜÇÜK KIZ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Göktaş açıklamasında "Batman’ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar​ iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir” ifadelerini kullandı.