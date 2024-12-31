'İntihar' denildi, korkunç gerçek ortaya çıktı! Genç kız eniştesi tarafından katledilmiş

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Aralık 2024 15:48 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:57

Kayseri'de intihar ettiği düşünülen kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu yabancı uyruklu R.G.'nin eniştesi tarafından öldürüldüğü belirlendi.