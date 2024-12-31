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'İntihar' denildi, korkunç gerçek ortaya çıktı! Genç kız eniştesi tarafından katledilmiş

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 15:48 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:57
&#039;İntihar&#039; denildi, korkunç gerçek ortaya çıktı! Genç kız eniştesi tarafından katledilmiş

Kayseri'de intihar ettiği düşünülen kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu yabancı uyruklu R.G.'nin eniştesi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Kayseri​'de geçtiğimiz günlerde yaşanan 'intihar' olayının detayları ortaya çıktı. Ekiplere intihar​ olarak bildirilen ölümün cinayet​ olduğu belirlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu yabancı uyruklu R.G.'nin (21) tartışma yaşadığı eniştesi M.G. (40) tarafından öldürüldüğü gün yüzüne çıktı. 

KATİL ENİŞTE GÖZALTINA ALINDI 

Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.G. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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