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 | Selahattin Demirel

İntihar eden Danıştay hakimi 13 gün sonra hayatını kaybetti

Mardin Artuklu'da konakladığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan ve intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkan Danıştay Tetkik Hakimi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İntihar eden Danıştay hakimi 13 gün sonra hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 00:39

Kurban Bayramı tatili için Mardin'e gelen 42 yaşındaki Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet H., 9 Haziran'da Artuklu ilçesindeki otel odasında ağır yaralı halde bulundu.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Ahmet H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce kentteki özel bir hastaneye, ardından Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

İntihar eden Danıştay hakimi 13 gün sonra hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet H., 13 gündür yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ADALET BAKANLIĞI İNTİHAR DEMİŞTİ

Olay sonrası Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada olayın intihar olduğu şu ifadelerle belirtilmişti:

"Danıştay Tetkik Hakimi A.H., Mardin'de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir."

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