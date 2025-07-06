Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İntiharkolik Hasan yine sahnede! 200'üncü kez polisi alarma geçirdi

Türkiye'nin birçok şehrinde çeşitli bahanelerle yüzlerce kez polisi alarma geçiren 'İntiharkolik Hasan' olarak bilinen Hasan İ, yine şov yaptı. bu kez Burdur'un Gölhisar ilçesinde benzer bir girişimde bulundu. Her defasında aynı yöntemi kullanan şahıs, yine para aldıktan sonra çatıdan indi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İntiharkolik Hasan yine sahnede! 200'üncü kez polisi alarma geçirdi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 16:53

Burdur Gölhisar'da bir binanın çatısında elinde bıçakla dolaşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 'ne bildirdi.

İntiharkolik Hasan yine sahnede! 200'üncü kez polisi alarma geçirdi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı binanın önüne hava yastığı açarak güvenlik önlemi alırken, polis ve itfaiye personeli merdivenle çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

İntiharkolik Hasan yine sahnede! 200'üncü kez polisi alarma geçirdi

Müzakereler sonucu elindeki bıçağı bırakan şahıs, ekipler tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Kimlik tespiti yapılan kişinin ülke genelinde 200'den fazla kez benzer girişimlerde bulunan Hasan İ. olduğu belirlendi.

İntiharkolik Hasan yine sahnede! 200'üncü kez polisi alarma geçirdi

Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Hasan İ.'nin daha önce de birçok şehirde benzer yöntemle çatıya çıkıp "İntihar edeceğim" diyerek para talep ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te kan donduran vahşet! Kızının üzerine benzin döküp yaktı
Ankara'da komşu dehşeti: Genç kızı öldürüp intihar etti!
ETİKETLER
#112 acil çağrı merkezi
#Çatıya Çıkma
#Intihar Girişimleri
#Psikolojik Rahatsızlık
#Polis Operasyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.