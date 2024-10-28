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İpin ucu iyice kaçtı! Hamsiden sonra şimdi de kısırlı Dubai çikolatası

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
28 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:59

Son dönemde oldukça popülerleşen Dubai çikolatasını başka bir şekilde uyarlayan sosyal medya kullanıcısının videosu gündem oldu. Kısırlı Dubai çikolatası yapan kullanıcının videosuna adeta yorum yağdı.

Tüm dünyada Dubai çikolatası furyası aldı başını gitti. Birçok kişi Dubai çikolatası tarif videosu paylaşırken bazı kullanıcılar da kendince yorumlamaya çalıştı. Geçtiğimiz günlerde hamsili Dubai çikolatası yapan şef Mehmet Gezgin'in videosu gündem olmuş, kullanıcılar binlerce yorum yapmıştı. TikTok​'ta paylaşılan yeni bir tarif videosu daha gündeme oturdu. 

KISIRLI DUBAİ ÇİKOLATASI 

Hamsili tariften sonra şimdi de kısırlı Dubai çikolatası videosu şoke etti. Orijinalinde fıstık ve kadayıf kullanılırken, sosyal medya kullanıcısı bunların yerine kısır​ koydu. Milyonlarca kez izlenen tarif videosuna yorum yağdı. Kullanıcılar "Midem bulandı, artık lütfen uyarlamayı bırakın" yorumları yaptı.  

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Kaynak: Tgrthaber.com
kısırtiktok

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