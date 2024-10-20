İpte asılı bulunan 8 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme! Bakan Göktaş duyurdu

20 Ekim 2024 06:46 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 07:08

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da ipte asılı bulunan 8 yaşındaki çocuğun bakanlık gözetimine alındığını ve sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini açıkladı. Cinsel istismar iddiasıyla ilgili daha önce verilen takipsizlik kararının, bakanlık itirazı üzerine kaldırıldığını ve soruşturmanın yeniden başlatıldığını belirtti.

Batman​'ın Kozluk​ ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu, 7 Ocak günü evinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulundu. Olayla ilgili cinsel istismar​ şüphesiyle soruşturma başlatılmasının ardından "somut delil olmadığı gerekçesiyle" takipsizlik kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın karara itirazı üzerine dosya yeniden açıldı. ÇOCUK BAKANLIK GÖZETİMİNDE Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, olayın ardından konuşma yetisini kaybeden ve yatağa bağımlı yaşayan çocuğun bakanlık gözetimine alındığını duyurdu. Bakan Göktaş ise sosyal medya hesabından şunları söyledi: “Batman’ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir.” İlgili Haberler Çocuk istismarı videosu izleyenlere geçit yok! Hepsi tespit edildi, yakalandı Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımları hesaplara yatmaya başladı