Irak ve Suriye'de PKK operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:07
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik sınır ötesindeki hainlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"
Bakanlığın açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.
Kaynak: Tgrthaber.com