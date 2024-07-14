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Irak ve Suriye'de PKK operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:07

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik sınır ötesindeki hainlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"

Bakanlığın açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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