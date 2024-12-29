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Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 12:58 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:08
Irak ve Suriye&#039;de PKK&#039;ya darbe! 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Pençe-Kilit bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İnlerine saklanan teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada, Pençe-Kilit​ bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 4 PKK​'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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Kaynak: tgrthaber.com
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