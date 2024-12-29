Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Pençe-Kilit bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İnlerine saklanan teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada, Pençe-Kilit bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"