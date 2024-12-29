Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü

29 Aralık 2024 12:58 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:08

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Pençe-Kilit bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani köşeye sıkıştı! Bu kez de Rusya'dan yardım talep etti

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani köşeye sıkıştı! Bu kez de Rusya'dan yardım talep etti

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İnlerine saklanan teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada, Pençe-Kilit​ bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 4 PKK​'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"