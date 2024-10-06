Irak ve Suriye'de terör operasyonu! PKK'lı teröristler öldürüldü
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
06 Ekim 2024 12:52 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 12:56
Son dakika haberi: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"
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Kaynak: Tgrthaber.com