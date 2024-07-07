Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

07 Temmuz 2024 13:22 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:29

Türk askeri bölücü terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor. Mehmetçik son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK/YPG'ye peş peşe darbe vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELEYE DEVAM"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."