Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 13:22 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:29
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askeri bölücü terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor. Mehmetçik son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK/YPG'ye peş peşe darbe vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
"KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELEYE DEVAM"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Kaynak: Tgrthaber.com