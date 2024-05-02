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02 May 2024 18:29 - Güncelleme : 02 May 2024 18:33

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist kaçıp teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist kaçıp karakola teslim oldu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak&#039;ın kuzeyinde 2 PKK&#039;lı terörist kaçıp teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, “Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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