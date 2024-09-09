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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya hava harekatı! 21 hedef yerle bir edildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 09:57 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:17
Irak&#039;ın kuzeyinde PKK&#039;ya hava harekatı! 21 hedef yerle bir edildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik hava harekatı düzenlediğini duyurdu. Operasyonlar sonucu 21 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı hava harekatı başlattı. Irak'ın kuzeyinde terörist hedeflere yönelik operasyon yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

4 BÖLGEDE KRİTİK HAVA HAREKATI

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini bildirdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aslı 9 Eylül 2024 10:03

Umarım böyle faaliyetlerimiz hep devam eder ve ülkemiz güvende kalır

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