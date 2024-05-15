Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 terörist öldürüldü...

15 May 2024 11:26 - Güncelleme : 15 May 2024 11:59

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Gara ve Hakurk'ta terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"