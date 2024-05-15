Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 terörist öldürüldü...
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 May 2024 11:26 - Güncelleme : 15 May 2024 11:59
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Gara ve Hakurk'ta terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"
Kaynak: tgrthaber.com.tr