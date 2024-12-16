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Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne büyük darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:42

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık'ta düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık'ta düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk​, Gara​ ve Metina bölgelerinde 9 PKK​'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz"

Kaynak: tgrthaber.com
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