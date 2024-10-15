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Irak'tan Türkiye'ye kritik ziyaret! Neçirvan Barzani, Erdoğan ile görüşecek

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 22:15 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 22:48
Irak&#039;tan Türkiye&#039;ye kritik ziyaret! Neçirvan Barzani, Erdoğan ile görüşecek

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek. Barzani, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İşte kritik görüşmede ele alınacak başlıklar...

Irak'tan Türkiye​'ye kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, yarın Ankara’ya gelerek birtakım temaslarda bulunacak.

ERDOĞAN BEŞTEPE'DE KABUL EDECEK

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin yarın sabah Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği belirtildi.

Irak'tan Türkiye'ye kritik ziyaret! Neçirvan Barzani, Erdoğan ile görüşecek - 1. Resim

MASADAKİ KONULAR BELLİ OLDU

Öte yandan Erdoğan ile Barzani arasında yapılacak görüşmede ele alınacak konu başlıkları da belli oldu. Barzani’nin Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı kaydedilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları bildirildi.

KARŞILAMA TÖRENİ YOK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Neçirvan Barzani'yi kabul edeceği öğrenildi. Barzani için karşılama töreni düzenlenmesi beklenmezken, görüşmeye dair yalnızca bir fotoğraf paylaşılacağı öngörülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe15 Ekim 2024 22:17

Bakalım ikili görüşme ne gibi sonuçlar doğurur bir umut var ki bölgede barışın sağlanması için atılan adımlar devam eder

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