İran dediğini yaptı! Hürmüz Boğazı'ndan geçen 10 tankeri vurdu

İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşılık en büyük kozunu kullanan İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, boğazdan geçmeye çalışan gemilerin vurulacağını açıklamıştı.

İRAN HÜRMÜZ'DEN GEÇEN 10 TANKERİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

PETROL GEMİLERİNE YENİ UYARI

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.