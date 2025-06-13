İran denizaltıları İsrail’e füze mi attı?

Orta Doğu'da dengeler değişiyor. İsrail dün sabaha karşı İran'a bomba yağdırmaya başladı. İran'dan misilleme gecikmedi. Dünyanın gözünü çevirdiği gelişmelerle ilgili sosyal medyada da bilgi kirliliği had safhada. Son olarak İran denizaltılarının İsrail’i füze attığı videoları dolaşıma girdi. Ancak anında yalanlama geldi. İşte detaylar...

Yıllardır Filistin’de soykırım yapan İsrail, nükleer müzakerelerin gölgesinde bu kez rotayı İran’a çevirdi. Yaşanan gerilimi göz ardı eden Netanyahu, dün sabaha karşı İran'a 200 savaş uçağıyla saldırılar düzenledi ve nükleer tesisleri hedef aldı.

DÜNYA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri de öldü. Öte yandan 24 saat geçmeden İran’dan karşı atak geldi. Tel Aviv’e füze yağmuru başladı, sirenler çalındı, yetkililer ‘sığınaklara gidin’ çağrısında bulundu. Yaşanan önemli gelişmeler, gerek dünya basını, gerekse sosyal medyada yakından takip ediliyor. Ancak dezenformasyon da tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak sosyal medya hesaplarında İran denizaltılarının İsrail’i füze attığı videoları dolaşıma sokuldu. Yapılan açıklamada videonun 2022 yılında Rus denizaltısının Ukrayna'ya füze attığı sırada kayda geçildiği ortaya çıktı.