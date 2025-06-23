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 | Özge Sönmez

İran-İsrail savaşı şiddetleniyor! Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? 'En kötü senaryo...'

İran ve İsrail arasında çıkan savaş 11. gününde de devam ediyor. Sıcak çatışmaların sürdüğü, iki ülkenin de birbirlerini füze yağmuruna tuttuğu savaşa ABD de dahil oldu. ABD bölgeye - "Sığınak katili" olarak bilinen B-2 uçağını yollayarak Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer santrallerini vurdu. Peki olası bir nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? İşte uzman isimden bölge için en kötü senaryo...

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İran-İsrail savaşı şiddetleniyor! Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? 'En kötü senaryo...'
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 10:34

İran ve İsrail arasında çıkan savaş günlerdir şiddetlenerek devam ediyor. 11. günde de iki ülke arasında sıcak çatışmalar sürerken, ABD de savaşa dahil oldu. Bölgeye B-2 hayalet bombardıman uçağını yollayan ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer santrallerini vurduğunu açıkladı. Bölgede gerilim bir an olsun dinmezken, Nükleer sızıntı ihtimali de gündeme oturdu.

NÜKLEER SIZINTI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

ABD uçaklarının İran'daki nükleer tesislere saldırısı sonrası "Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi?" sorusu akıllara geldi. Olası bir facianın Türkiye'ye etkileri endişe yaratırken; Türkiye Gazetesi'nde konuşan Nükleer Enerji Uzmanı Prof. Dr. Niyazi Meriç, Çernobil ya da Fukişima’daki gibi bir durumun yaşanması için ancak çalışan bir nükleer reaktörün vurulması gerektiğini söyledi.

İran-İsrail savaşı şiddetleniyor! Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? 'En kötü senaryo...'

EN KÖTÜ SENARYOYU AÇIKLADI

İran’ın, bu santrallerin vurulacağını tahmin ederek malzemeleri önceden taşıdığını belirten Meriç “Sadece zenginleştirilmiş uranyum ve bunun için kullanılan çeşitli gazlar zarar görse bile, bu tesisin içine bulaşır. Temizlenmeden tesisin içine giremezsiniz. En kötü senaryoda, tesisin dışına bir miktar uranyum hekzaflorür gazı sızarsa havanın nemiyle birleşerek hidroflorik asite dönüşür. Biraz da uranyum partikülleri dökülür. Bu da yapılan simülasyon çalışmalarında gösteriyor ki en fazla 3 ila 5 kilometre çapındaki alana zarar verir. Kısa sürede temizlenir, bir sıkıntı çıkmaz.

"BİZİM İÇİN KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Atmosfere karışıp uzaklara taşınma riski yok. Tesisin Türkiye’ye uzaklığı 1.000 kilometrenin üzerinde. Yani bizim için korkulacak bir durum yok. ABD de nükleer silah kullanmaz. Tahran’a bomba atılması durumunda ise etkisi en az 2 kilometre çapındaki alanla sınırlı kalır” dedi.

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