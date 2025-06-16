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 | Murat Makas

Türkiye içindeki yapıya dikkat! İran-İsrail savaşına ilişkin Cihat Yaycı'dan çarpıcı sözler

İran-İsrail arasındaki savaş Orta Doğu'da diğer ülkeleri de tedirgin ediyor. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, savaşın seyrine ilişkin TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Cihat Yaycı, büyük İsrail projesinden bahsederek Türkiye'ye dikkat çekti.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 15:55

İran-İsrail çatışmalarında 4. güne gelirken İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur, ‘’İsrail dursa da biz durmayacağız’’ dedi. İsrail ise Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump çatışmalara doğrudan dahil olunabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin İsrail-İran arasındaki barış diplomasisine ilişkin görüştü.

Türkiye içindeki yapıya dikkat! İran-İsrail savaşına ilişkin Cihat Yaycı'dan çarpıcı sözler

KÜRESEL SAVAŞ ENDİŞESİ

İsrail ve İran çatışması küresel savaş endişesi oluşturdu. İki ülkenin birbirine füzelerle saldırması hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha gösterdi. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin TGRT Haber’de önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye içindeki yapıya dikkat! İran-İsrail savaşına ilişkin Cihat Yaycı'dan çarpıcı sözler

CİHAT YAYCI'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, savaşın sürpriz bir gelişme olmadığını söyleyerek ''Gazze olayı başladığında söylenen sözleri hatırlayalım. Orta Doğu’da sınırlar genişleyecek, İran rejimi yıkılacak. ABD ile İran 60 günlük sürede nükleer görüşmesi yapıyordu ve İsrail İran’a saldırdı. Trump zaten İran’a saldırının olacağını söylemişti. Ortada bir gerçek var: İran’da rejim değişecek. Büyük İsrail projesi İran’da görevini tamamlıyor'' dedi.

Türkiye içindeki yapıya dikkat! İran-İsrail savaşına ilişkin Cihat Yaycı'dan çarpıcı sözler

TÜRKİYE'NİN İÇİNDEKİ YAPI

Hava savunma sistemleri konusunda Türkiye’nin durumuna ilişkin konuşan Cihat Yaycı, ''Hava savunma sistemleri konusu varken bu propaganda konusu haline geldi. Aslında bu konu stratejik, taktiksel konu. Büyük İsrail kuruluyor. Hava savunma sisteminin lafı olmaz. Etrafımızda ne olacak? Türkiye’ye etkisi ne olacak? İran’dan sonra sıra kime geliyor? Türkiye içinde bazı ırkçı, bölücü, faşist yapının taleplerde bulunması, harekete geçmesi. Hedef Türkiye’dir diyoruz'' dedi.

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