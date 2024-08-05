İran sınırında durdurulan tırda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi! 

05 Ağustos 2024 01:17 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 01:21

Uyuşturucu ile mücadele yurt genelinde devam ederken sınırlarda da göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin Gümrükler Muhafaza ekiplerince ele geçirildiği bildirildi.

PUDRAYA EMDİRİLMİŞ HALDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde davam ettiği kaydedilen açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin, dikkatleri ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.