İran'da petrol rafinerisinde yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 01:14 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 01:23
İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter kentindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Şuşter Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Yangında şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, yangının bir tankerin benzin depolarına çarpması sonucu çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı