İran'da petrol rafinerisinde yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

16 Ekim 2024 01:14 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 01:23

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter kentindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Venezuela’da petrol terminalinde yangın: Çok sayıda yaralı var

Venezuela’da petrol terminalinde yangın: Çok sayıda yaralı var

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın​ çıktı. Şuşter Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Yangında şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yangının bir tankerin benzin depolarına çarpması sonucu çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.