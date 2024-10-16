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İran'da petrol rafinerisinde yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 01:14 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 01:23

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter kentindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın​ çıktı. Şuşter Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Yangında şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yangının bir tankerin benzin depolarına çarpması sonucu çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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