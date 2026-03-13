Türkiye'den İran'a çok net füze uyarısı: 'Sorumluları tespit edin'

İran'dan ateşlenen füzeler 9 gün içinde 3 kez Türkiye hava sahasını ihlal etti. NATO savunma sistemleri füzeleri tespit ederek imha ettiğini bildirirken, MSB'den de açıklama geldi. MSB yaptığı açıklamada "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"SORUMLULARI DERHAL TESPİT EDİN"

Güvenlik kaynaklarından füzelerle ilgili yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İran tarafına söz konusu saldırıya ilişkin sorumluların derhâl tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda net mesaj iletilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye savaşın tarafı değildir ve çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlıdır.

Türkiye, bölgede yeni gerilim hatları oluşmaması için sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve bütün taraflara bunu iletmektedir.

İran tarafına söz konusu saldırıya ilişkin sorumluların derhâl tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda net mesaj iletilmiştir.

Türkiye’nin ihtiyatlı tavrı sınırsız tolerans anlamına gelmemelidir; Türkiye milli güvenliğini sağlamak için gerekli caydırıcı güce sahiptir ve yeri geldiğinde kendi belirlediği şekilde mukabele/yaptırım niteliğindeki tedbirleri almaktan çekinmeyecektir.