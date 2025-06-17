İran'ın elindeki S400'lere ne oldu? Cem Küçük canlı yayında açıkladı

İran ile İsrail arasında cuma günü başlayan çatışmalar gün geçtikçe şiddetlenirken gazeteci Cem Küçük'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Küçük, İran'ın elindeki S400'lerine ne olduğunu açıkladı. Küçük, "S400'lerin temizlendiği netleşti" diyerek ABD faktörüne dikkat çekti.

İran ve İsrail arasında başlayan sıcak çatışmalar 5. gününde de devam ediyor. İki ülkenin birbirlerini füze yağmuruna tuttuğu çatışmalar gün geçtikçe şiddetlenirken Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Cem Küçük İran'ın elindeki S400'lerine ne olduğunu açıkladı.

"S400'LERİ ABD'NİN TEMİZLEDİĞİ NETLEŞTİ"

Küçük İran'ın elindeki s400'lere ne olduğunu bu cümlelerle anlattı:

'İran'ın elinde s400'ler vardı. Ama makalede gördük ki ABD s400'leri imha edecek ya da çalıştırmayacak teknolojiye fazlasıyla sahip. Wall Street Journal'ın makalesinde de s400 ve s300'leri ABD ve İngiltere'nin devre dışı bıraktıkları, hava sahasını temizledikleri söyleniyor. Çünkü elinde s400 varken 300 tane uçak 2 gün arayla nasıl geliyor? Şu anda da İsrail İran'ı vuruyor. Bu uçakların nasıl geldiği muammaydı. Ama S400'leri ABD'nin temizlediği netleşti"