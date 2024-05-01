Irkçı manipülasyon ellerinde patladı! 'Arap turist gasp etti' iddiası yalan çıktı 

01 May 2024 19:21 - Güncelleme : 01 May 2024 19:22

Çaydanlıktan çıkan yangının suçu sığınmacılara atıldı! Bir yalan daha patladı

Çaydanlıktan çıkan yangının suçu sığınmacılara atıldı! Bir yalan daha patladı

İstanbul, Fatih'te meydana gelen gasp olayına dair sosyal medyada yayılan ve saldırıya uğrayan kişinin Suudi Arabistanlı veya Arap bir turist olduğu yönündeki asılsız iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Kurumdan yapılan açıklamada açıklamasına göre, olay, bir iş yerine ait nakit parayı farklı bir şubeye transfer etmek üzere yola çıkan bir çalışanın maruz kaldığı bir gasp olayı olarak belirtildi.

"ARAP TURİST" YALAN ÇIKTI!

Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan yanıltıcı bilgilerin aksine, saldırıya uğrayan kişinin Arap turist olduğu iddiası gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail'in propaganda hesaplarından Arap kamuoyunu manipüle etmek amacıyla paylaşılan, "İstanbul Fatih’te saldırıya uğrayarak gasp edilen şahıs Suudi Arabistanlı bir turist veya Arap turist çıktı." şeklindeki iddialar doğru değildir.

İstanbul’da bir iş yerine ait nakit parayı kendilerine ait başka bir şubeye götürmek üzere bulunduğu konumdan ayrılan iş yeri çalışanı gasp edilmiştir.

Bahse konu görüntülerde saldırıya uğrayan şahsın, Arap bir turist olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahısların 4 kişi olduğu belirlenmiş, konu Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerine devredilmiştir. Şüphelilerden ikisi yakalanmıştır.

Saldırganların hızlı bir biçimde yakalanması ile olay sırasında gasp edilen nakit para sahiplerine teslim edilmiştir."