İş adamı Fatih Fil'e silahlı saldırı anları ortaya çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesinde saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde bir olay meydana geldi. Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan iş adamı Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın tabanca ile ateş açması sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri ise Fatih Fil'e silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Fatih Fil'e gerçekleştiren silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, Fil'in arkasından gelen bir kişinin tabanca ile ateş açtığı, ayağına mermiler isabet eden Fatih Fil'in yere yığılması ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

