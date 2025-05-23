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 | Bengül Arıca

İş adamı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Soruşturma başlatıldı! 3 kişi gözaltında

İstanbul'da 88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e çıktı. Öte yandan Kıraç evde vasilere teslim edildi.

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İş adamı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Soruşturma başlatıldı! 3 kişi gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 12:10

İstanbul'da dün akşam saatlerinde iş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı yönünde iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "İnan Kıraç'ın vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GÖZALTI SAYISI 3'E ÇIKTI

Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi nedeniyle ekipler tarafından harekete geçildi. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler olaya karıştığı iddia edilen A.Ş. isimli kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında araç sürücüsü B.C., olayda rol alan A.Ş. ve K.İ. adlı 3 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade verdiği öğrenildi.

SAATLER SONUNDA EVİNE DÖNDÜ

Sürücü B.C.’nin polise verdiği ifadede olaydan haberinin olmadığını, aracı sonradan kendisine bıraktıklarını söylediği öğrenildi. Kıraç’ın bir süre şehir içinde dolaştırıldığı ve daha sonra mevcut ikametine bırakıldığı aktarıldı. Kıraç evde vasilere teslim edildi.

İş adamı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Soruşturma başlatıldı! 3 kişi gözaltında

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İnan Kıraç'ın kaçırıldı iddiası üzerine dün akşam hastane yönetiminden açıklama gelmişti. Açıklamada şu ifadeler kullandı: "Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

İş adamı İnan Kıraç, Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya ile Aralık 2024 tarihinde evlenmişti. Bunun üzerine Kıraç hakkında vesayet davası, kızı tarafından İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde açılmış, süreç kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına almıştı.

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