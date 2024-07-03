İş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı!

03 Temmuz 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:48

Bu kasabada 1950'den beri ölmek yasak! Nedeni ise şaşkına çeviriyor

Bu kasabada 1950'den beri ölmek yasak! Nedeni ise şaşkına çeviriyor

Tam evine girmek isterken kurşunların hedefi oldu... Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A., vuruldu.

Karaarslan ve C.A. kapıda bekleyen bir kişi tarafından hedef alındı ve Karaarslan'ın vücuduna üç kurşun isabet etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Akrabası C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Karaarslan saldırıda son anda kurtulurken, mermilerin arabasına isabet ettiği öğrenildi.

Karaarslan'ın olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda suikast girişiminde bulunan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı ve zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.