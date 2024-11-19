İş adamı Şener Dere sırra kadem bastı! 2 gündür haber alınamıyor, yakınları hayatından endişe ediyor

19 Kasım 2024 16:21 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:22

Samsun'da 37 yaşındaki iş adamı Şener Dere'den 2 gündür kimse haber alamıyor. Bankadan en son 1 milyon TL çektiği öğrenilen Dere'nin bulunması için ailesi yetkililere çağrıda bulundu. Yakınları Dere'nin hayatından endişe ettiklerini belirtti.

Samsun​'un Çarşamba​ ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Şener Dere (37), pazar günü saat 16.00 sularında evinden ayrılarak Tekkeköy ilçesine pazar alışverişi için gitti. İlçedeki evine uğrayarak ayakkabısını değiştirdiği belirlenen Dere, daha sonra ortadan kayboldu.

Fabrikalara eritme fırını üreten bir şirketin sahibi olan Şener Dere’nin ailesi ve kardeşleri, hayatından endişe ederek polise, jandarmaya ve savcılığa kayıp​ başvurusunda bulundu.

AİLESİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Ağabeyi Mehmet Dere (44), “Kardeşim ansızın kayboldu. Kendisi ailesine bağlı bir insandı. Dün bankadan 1 milyon lira çekerek işçilerin maaşlarını ödeyecekti. Telefonunu dün gece saat 03.00’e kadar aradık, çaldı ama kimse açmadı. Hayatından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı. Diğer kardeşleri Fazlı Dere (27) ve Resul Dere (29) de ağabeylerinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.