İş adamına 5 milyon dolar için tuzak! Kaçırma planının başrolü arkadaşı çıktı: Meğer kendini de esir aldırmış

Geçtiğimiz aylarda arkadaşları Tayfun Tokoğlu'nun davetiyle ticaret anlaşmaları için Abhazya’ya giden iş insanı Burhan Soyak ve ortağı Abdullah Bayram’ın Gudauta bölgesinde 3 kişi tarafından silah zoruyla bir araca bindirilerek kaçırıldığı öğrenildi.

İKİ GÜN BOYUNCA KİLİTLİ TUTULDULAR

Beylikdüzü'nde ecza depoculuğu ve ilaç ambalajlama hizmetleri sunan iş insanları Soyak ve Bayram, iki gün boyunca kilitli tutulup, darp edildi. Tayfun Tokoğlu ise başka bir odaya kapatıldı.

AİLESİNDEN 5 MİLYON DOLAR FİDYE TALEP ETTİ

Saldırganlar, rehin aldıkları iş insanlarının işkence altındaki video görüntülerini kaydederek, İstanbul'daki ailelerine gönderip serbest bırakılmaları karşılığında 5 milyon dolar fidye talep etti.

REHİNELERİN TUTULDUĞU DAĞ EVİ TESPİT EDİLDİ

Soyak'ın İstanbul'da yaşayan yakınları durumu Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Türkiye'den gelen acil ihbar kodunun ardından Abhazya Devlet Güvenlik Servisi ve İçişleri Bakanlığı ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. İş insanları ile Tayfun Tokoğlu'nun son görüldüğü bölgelerdeki kamera kayıtları incelendi, rehinelerin tutulduğu dağ evinin koordinatları belirlendi.

ARKADAŞLARI DA TUTUKLANDI

Güvenlik birimlerinin yaptığı operasyonla iş insanı Burhan Soyak, ortağı Abdullah Bayram ve arkadaşları Tayfun Tokoğlu sağ salim kurtarıldı. Evde rehinelerin başında nöbet turan Abhazya vatandaşı gözaltına alındı.

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonu derinleştiren ekipler çete üyelerinden Moldova vatandaşı Aleksandr Olegoviç Eremin ve Türk vatandaşı Gökhan Çelikcan'ı da gözaltına aldı. Hücre evlerinde yapılan detaylı aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah, kar maskesi, eldiven ve plastik kelepçe ele geçirildi.

KAÇIRILMA PLANININ ARKASINDAN ARKADAŞI ÇIKTI

İlk ifadesinde iş insanlarıyla birlikte kendisinin de kaçırıldığını iddia eden Tayfun Tokoğlu'nun polise verdiği çelişkili beyanlar gerçeği gün yüzüne çıkardı. Tokoğlu'nun geriye dönük HTS kayıtları ve konum eşleşmelerini inceleyen ekipler, zanlının fidyeci çeteyle doğrudan iş birliği yaptığını belirledi. Kaçırılma planını organize ettiği tespit edilen Tokoğlu ve beraberindeki şebeke üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.