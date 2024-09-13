İş adamına evinin önünde silahlı saldırı! Önce dayak sonra kurşun yağmuru

13 Eylül 2024 12:58 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:59

Çorum'da, sabah saatlerinde evinden çıkan iş adamı G.A. arabasına doğru giderken K.K adlı bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş adamını darp eden saldırgan ardından kurşun yağdırdı.

Akılalmaz olay Çorum'un Osmancık​ ilçesinde meydana geldi. K.K. adlı bir kişi, evinden çıkan iş adamı G.A. ile bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., darp ettiği iş adamı G.A.'ya kurşun yağdırdı. Bacağından vurulan adam kanlar içinde yerde kaldı. Tabanca ile 3 el ateş ettiği belirlenen saldırgan daha sonra park halindeki aracına binerek kayıplara karıştı.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN KURŞUN YAĞDIRDI

Silah seslerini duyan mahalleli polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bacağından vurulan G.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmada saldırganın eşgalini belirlerken, polis ekiplerince yakalanan K.K. gözaltına alındı. K.K.'nin ilk ifadesinde G.A. ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu, bu yüzden çıkan tartışma sonucunda onu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.