İş adamının korkunç ölümü! İple ağaca asılı halde bulundu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 07:28 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 07:36
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş adamı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu.
Malatya'da meydana gelen korkunç olayda saat 05.00 sıralarında yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
45 YAŞINDAKİ İŞ ADAMI ÖLÜ BULUNDU
Hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki iş adamı Mehmet Köse olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı