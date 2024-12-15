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İş yerinde yangın çıktı, paralar kül oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 14:53

Karaman'da metal atölyesinde çıkan yangında iş yeri sahibinin sac kovaya koyduğu bir miktar para adeta kül oldu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Karaman​'da sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi​ Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak'taki bir metal atölyesinde yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde yangın çıktı, paralar adeta kül oldu - 1. Resim

PARALARI KOVAYA KOYMUŞLARDI

Yangında atölye sahibinin yakın zamanda yapacağı ödeme için desteler halinde sac kovaya koyduğu bir miktar para ise yanarak kül oldu. Atölye sahibi Ali Ün, pazartesi günü ödemesi olduğu için paraları toplayıp, kovaya koyduklarını söyledi.

Olay yeri inceleme ekibi yangının çıktığı atölyede ve çevresinde inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangının sobadan çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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