İş yerinde yılan paniği
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:26
Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta iş yerine giren bir yılan ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri çalışanların fark ettiği yılanı yakaladı.
Kahramanmaraş’ta bir iş yerine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
ÇALIŞANLAR FARK ETTİ
Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bir işyerine yılan girdi. Çalışanların yılanı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İşyerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakaladı.
Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı