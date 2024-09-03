İş yerinde yılan paniği

03 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:26

Yılan öldürücü olarak bilinen firavun faresi ile kobranın kavgası uçağın kalkışını erteledi

Yılan öldürücü olarak bilinen firavun faresi ile kobranın kavgası uçağın kalkışını erteledi

İncir topluyordu, karşısına dev bir engerek yılanı çıktı! Korkusunu yenince yılanla sohbete başladı

İncir topluyordu, karşısına dev bir engerek yılanı çıktı! Korkusunu yenince yılanla sohbete başladı

Kahramanmaraş’ta bir iş yerine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bir işyerine yılan girdi. Çalışanların yılanı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İşyerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakaladı.

Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.