İsa Aras Mersinli öldü mü, yaşıyor mu? Babası tutuklandı, annesi gözaltına alındı

İsa Aras Mersinli ölmedi iddiaları sonrası İsa Aras Mersinli yaşıyor mu öldü mü gündeme taşındı. Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. 14 yaşındaki öğrencinin okula silahlarla gelerek ateş açtığı olayda öğrenciler ve bir öğretmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından yürütülen incelemelerde saldırganın geçmiş davranışları, okul çevresindeki izlenimleri ve aileye ait silahların nasıl temin edildiği gibi pek çok detay araştırıldı. İsa Aras Mersinli öldü mü, yaşıyor mu? İşte olayın detayları…

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 19:41

Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan Türkiye’yi sarsan olaylar arasında yer aldı. Saldırının ardından hem olayın gelişimi hem de saldırganın geçmişine ilişkin ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'ta yaşanan bir okul saldırısında 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, saldırgan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli de yaşamını yitirdi.
İsa Aras Mersinli öldü mü? Saldırgan İsa Aras Mersinli 14 yaşında, 8. sınıf öğrencisiydi.
İsa Aras Mersinli ölmedi mi? Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafında ABD'de 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger'ın fotoğrafı bulunuyordu.
İsa Aras Mersinli babası kimdir? Saldırıda 8 öğrenci ve matematik öğretmeni Ayla Kara hayatını kaybetti.
İsa Aras Mersinli annesi kim? Saldırgan İsa Aras Mersinli kan kaybından öldü.
İsa Aras Mersinli yaşıyor mu? Saldırganın babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, annesi ise Peyman Pınar Mersinli'dir.
Baba Uğur Mersinli olayın ardından tutuklandı.
İSA ARAS MERSİNLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İsa Aras Mersinli’nin 14 yaşında, 8. sınıf öğrencisi olduğu bilgisi paylaşıldı. Okul çevresinde ve öğretmenleri tarafından içine kapanık, asosyal ve yaşıtlarından farklı bir öğrenci olarak tanımlandığı aktarıldı. Sınıf içi görüntülerde alışılmadık davranışlar sergilediği belirlendi. Arkadaşlarından biri onu “takıntılı, her gördüğünü yapan” sözleriyle anlattı.

Olaydan önceki süreçte de dikkat çeken bazı detaylar ortaya çıktı. WhatsApp profil fotoğrafında 2014 yılında ABD’de 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger’ın fotoğrafını kullandığı öğrenildi. Bilgisayarında şiddet içerikli oyunların bulunduğu ve saldırıyı 11 Nisan tarihinde planladığına dair bir belgenin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu bulgular olay sonrası yapılan incelemelerde dosyaya dahil edildi.

İSA ARAS MERSİNLİ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Olay günü Mersinli’nin sırt çantasına koyduğu 5 tabanca ve 7 şarjörle öğle saatlerinde okula girdiği ve hedef gözetmeden ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda 8 öğrenci ile matematik öğretmeni Ayla Kara hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli’nin de kan kaybından öldüğü doğrulandı.

Adli tıp incelemesine göre ölüm nedeninin sağ arka bacağındaki kesici ve delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar hasarı ve buna bağlı dış kanama olduğu açıklandı. Olay yerindeki incelemeler, kamera kayıtları ve diğer delillerle birlikte süreç devam ediyor.

İSA ARAS MERSİNLİ BABASI VE ANNESİ KİMDİR?

İsa Aras Mersinli’nin babasının 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli olduğu açıklandı. Baba Mersinli’nin ifadesine göre olaydan iki gün önce oğlunu emniyet poligonuna götürdüğü, burada silah kullanımıyla ilgili atış yaptırdığı ve “silah rastgele kullanılmaz, hedef alınarak ateş edilir” şeklinde uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Bu süreçte çekilen fotoğrafların WhatsApp üzerinden oğluna gönderildiği ve Mersinli’nin bu görüntüleri arkadaşlarına gösterdiği belirtildi.

Anne Peyman Pınar Mersinli’nin de gözaltına alındığı bildirildi. Baba Uğur Mersinli ise olayın ardından tutuklandı. Baba, silahların kilitli olduğunu ve oğlunun bu kilitleri nasıl açtığını bilmediğini söyledi.

