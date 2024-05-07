İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

07 May 2024 15:41 - Güncelleme : 07 May 2024 15:44

Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen kazada; M.Y. idaresindeki işçi servisi ile karşı istikametten gelen İ.Ç. idaresindeki Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, servis aracının sürücüsü M.Y. ile otomobil sürücüsü İ.Ç., 8 yaşındaki Z.A.M ve B.Ç. (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.