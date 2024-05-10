İşçiler inşaat halindeki binaya girince dehşeti yaşadı: İnsan iskeleti buldular

10 May 2024 17:01 - Güncelleme : 10 May 2024 17:36

Konya'da bulunan 13 katlı bir inşaatta meydana gelen olay; duyanlar dehşete düşürdü. Yaklaşık 2 yıldır davalık olan ve faaliyetleri durdurulmuş inşaata malzeme toplamak için gelen işçiler, gördükleri manzara karşısında şoke oldular

Malzemeleri almak için inşaat halindeki binanın 11. katına çıkan işçiler, insan iskeleti buldu. Gördükleri karşısında büyük bir şok yaşayan işçiler, hemen durumu ekiplere bildirdi.

OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından insan iskeleti otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kıyafetlerinden erkek olduğu değerlendirilen iskeletin kime ait olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.