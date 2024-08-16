İşçileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 13:57 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:02
Çorum’da feci bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan bir servis minibüsü, otomobil ve tıra çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 14 kişi yaralandı.
Çorum'da Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, Emirhan Keskin kontrolündeki minibüs, Derya Demirci yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savurulan minibüs, park halinde bulunan tıra çarptı. Feci kazada minibüs ve otomobilde bulunan 14 kişi yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı