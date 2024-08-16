İşçileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

16 Ağustos 2024 13:57 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:02

Denizli'de korkunç kaza! 4 kişilik aile yok oldu

Denizli'de korkunç kaza! 4 kişilik aile yok oldu

Çorum'da Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, Emirhan Keskin kontrolündeki minibüs, Derya Demirci yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savurulan minibüs, park halinde bulunan tıra çarptı. Feci kazada minibüs ve otomobilde bulunan 14 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.