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İşçinin 3. kattan düşüş anı kameraya yansıdı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 May 2024 21:34 - Güncelleme : 30 May 2024 21:45

Çorum'da bir inşaat işçisinin çalıştığı yapıda 3. kattan aşağı düşüş anı kameraya yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı. Olay, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan El Abdül Vehhab (27), beton kalıplarını söktüğü sırada dengesini kaybederek 3. kattan tuğlaların üzerine düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçinin 3. kattan düşüş anı kameraya yansıdı - 1. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralanan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan işçi, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
İşçinin düşüş anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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