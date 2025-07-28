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 | Baran Aksoy

İşgalci İsrail Gazze'de yine katliam yaptı: Sivillerin üzerine bomba yağdı: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

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İşgalci İsrail Gazze'de yine katliam yaptı: Sivillerin üzerine bomba yağdı: Çok sayıda ölü var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:42

İşgalci İsrail'in Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgede sıkılaştırıp insani yardımların girişini engelleyerek büyük bir insani krize neden olan İsrail, Han Yunus kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesinde İsrail ordusunun "Zareb" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail Gazze'de yine katliam yaptı: Sivillerin üzerine bomba yağdı: Çok sayıda ölü var

YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Han Yunus’un batı kesiminde "Nevfel" ailesine de ait üç katlı bir evin hedef alınmasıyla 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 30’dan fazla kişi de yaralandı.

İşgalci İsrail Gazze'de yine katliam yaptı: Sivillerin üzerine bomba yağdı: Çok sayıda ölü var

13 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’nin orta kesimindeki el-Meğazi Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İşgalci 'in sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

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ETİKETLER
#saldırı
#gazze
#İsrail
#filistin
#savaş
#İnsan Hakları Krizi
#İnsan Yardımları
#Gündem
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