İşgalci İsrail Gazze'de yine katliam yaptı: Sivillerin üzerine bomba yağdı: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgede sıkılaştırıp insani yardımların girişini engelleyerek büyük bir insani krize neden olan İsrail, Han Yunus kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesinde İsrail ordusunun "Zareb" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Han Yunus’un batı kesiminde "Nevfel" ailesine de ait üç katlı bir evin hedef alınmasıyla 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 30’dan fazla kişi de yaralandı.

13 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’nin orta kesimindeki el-Meğazi Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İşgalci İsrail'in sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti.