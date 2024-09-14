İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'ye veda! Gözyaşları içinde uğurlandı

14 Eylül 2024 13:51 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 14:48

Batı Şeria'da işgalci İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Didim'de gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ezgi Eygi için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Törende konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Eygi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ikinci otopsinin ilk bulguları açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da işgalci İsrail güçleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Eygi'nin cenazesi dün Tel Aviv'den Bakü'ye, ardından İstanbul'a getirilmişti. İstanbul'daki törenin ardından İzmir'e sevk edilen naaş için burada da bir tören gerçekleştirildi.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde Didim'e nakledildi. Didim Devlet Hastanesi'nde ise naaşı askeri törenle karşılandı.

SİYASİLER DE CENAZE TÖRENİNDEYDİ...

Cenazeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Eygi, Didim merkez camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'na defnedildi.

OTOPSİ RAPORLARI AÇIKLANDI

Ayşenur Ezgi Eygi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen ikinci otopsinin ilk bulguları da paylaşıldı. Rapora göre; ölüm nedeni "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin dokusunun tahribatı" olarak belirlendi.

İlk otopsi ise Filistin Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştı. Raporda, Eygi'yi başından vuran kurşunun neredeyse düz bir hat üzerinde soldan sağa doğru ilerlediği aktarılmıştı.

NUMAN KURTULMUŞ: BU OLAYIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Didim'de bulunan Ayşenur Eygi'nin baba evine taziye ziyaretinde bulunmuş, burada yaptığı açıklamada, "Şehit edilen her Filistinlinin kanı ne kadar kutsalsa, Ayşenur Eygi'nin kanı da o kadar kutsaldır, bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullanıştı.

NE OLMUŞTU?

İnsan hakları aktivisti Eygi, Filistin topraklarındaki yerleşimlerin genişletilmesine karşı Nablus'un Beyta beldesinde düzenlenen protestoda, İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurulmuştu.