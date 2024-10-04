İşitme engelli Nihal Babayiğit cinayetinde kan donduran detaylar! Ormanlık alanda cesedi bulunmuştu

04 Ekim 2024 15:30 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:52

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Nihal'in sevgilisi Mehmet Basık'ın, cinayet sonrası arkadaşlarıyla görüntülü görüşme yaparak Nihal'in cansız bedenini gösterdiği belirtildi. Videonun da kayıt edilerek sosyal medyada bir grupta paylaşıldığı ve Endonezya'dan 'Kızınız Mehmet tarafından öldürüldü' mesajı sayesinde cinayetin ortaya çıktığı bildirildi. İşte akılalmaz olayın detayları...

Antalya'da 9 ay kayıp olarak arandıktan sonra ormanlık alanda cesedi bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Korkunç olayda 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022 yılında sosyal medya üzerinden Batman'da yaşayan Mehmet Basık ile tanıştı. Bir süredir birlikte yaşamaya başlayan çiftin 2023 yılında çocuğu oldu. Babayiğit, sevgilisiyle anlaşmazlık yaşayınca Mehmet Basık, 9 Eylül 2023 günü Nihal Babayiğit ile konuşmak için Serik ilçesine geldi. Daha sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamayınca aileye, birileri tarafından kızı Nihal Babayiğit'in öldürüldüğüne dair video ve fotoğraflar gönderildi. Bunun üzerine aile, polise başvurdu.

NİHAL'İN SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olay sonrası Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık çıkarıldığı Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aileye gönderilen mesaj sonrası polis ekipleri, Babayiğit'in telefon sinyalinin en son kesildiği bölgelerde, kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama çalışması yaptı. Herhangi bir şekilde izine rastlanamayan Babayiğit'i arama çalışması devam ettirildi.

SEVGİLİDEN KORKUNÇ PLAN

Bu gelişmelerin ardından cezaevinde bulunan Mehmet Basık, tekrar ifade alınması için adliyeye getirildi. Burada ifade veren Basık, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak cesedin yerini bildiğini belirterek yetkililere bir adres verdi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, şüphelinin gösterdiği adreste genç kadına ait kıyafet ve kemik parçalarını buldu.

Polis, Olay Yeri İnceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Adli Tıp'a gönderilen kemikler incelemeler sonrası Babayiğit'e ait olduğu belirlendi.

ARKADAŞINA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE NİHAL'İN CESEDİNİ GÖSTERDİ

Tüm bunlar yaşanırken 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayetinde ortaya çıkan yeni gelişmeler kan dondurdu. Olayın 1 numaralı tutuklu sanığı işitme engelli sevgili Mehmet Basık'ın, cinayet sonrası yine işitme engelli arkadaş çevresiyle videolu görüşme yaparak Nihal'in cansız bedenini gösterdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından ise olaya şahit olan işitme engellilerin, cinayeti aileye anlatmak için film karelerinden kesitler alarak olayı senaryo şeklinde aileye anlatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bir süre sonra fotoğraf ve videoları gören ailenin polise durumu bildirmesiyle Nihal'in cesedinin bulundu.

KORKUNÇ OLAY ENDONEZYA'DAN GELEN MESAJLA ORTAYA ÇIKTI

Babayiğit ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın film kesitlerinden kareler ve videoların Endonezya'daki işitme engelli kişilerden aileye geldiğini anlatarak "Bir sosyal medya hesabı üzerinden ya da işitme engellilerin bulunduğu bir grupta tanışmışlıkları üzerine birbirlerini bilen insanlar. Bu kayıt Endonezya'ya gidiyor, Endonezya'daki bu şahıs da kızın ailesine 'Kızınız öldürüldü' şeklinde bilgi veriyor. 'Kızınız Mehmet tarafından öldürüldü' şeklinde mesaj gönderiyor ve olay ortaya çıkmaya başlıyor.

Bu olaydaki işitme engellilerin olay öncesinde ve sonrasında sürekli telefonlarından yapmış olduğu görüşmeler kayıtlı, bu kayıtların hepsi dayıya bizlere ulaşıyor. Her şey kayıt altına alınmış. Bir senaryo hazırlamışlar ve daha sonra bize ulaştırmışlar. Film gibi anlatılmaya çalışılmış. Nihal, arkada bıraktığı bir kız çocuğuyla ve kendisine daha ulaştırılmayan bir kız çocuğuyla bu dünyadan göçüp gitti. Hiçbir suçu olmadan" diye konuştu.