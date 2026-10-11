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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:26

İŞKUR Devlet Su İşleri daimi işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru şartları ve kura tarihi

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğüne bağlı 173. Şube Müdürlüğü için daimi işçi alımı başvuruları başladı. Bitlis’te puantör kadrosunda istihdam edilmek üzere 2 engelli sürekli işçi alınacak. KPSS şartı aranmayan alımda lise mezunları başvuru yapabilecek. Başvurular 12 Ekim 2026’da sona erecek, noter kurası ise 21 Ekim’de yapılacak.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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İŞKUR Devlet Su İşleri daimi işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru şartları ve kura tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:26

Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için yeni bir istihdam fırsatı duyuruldu. üzerinden yayımlanan ilana göre ’te görev yapacak puantör kadrosu için iki kişilik daimi işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurularda KPSS puanı istenmezken adayların eğitim durumu, yaşı, ikamet adresi ve engellilik durumuna ilişkin şartları karşılaması gerekiyor. Başvuruların ardından uygun adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek.

İŞKUR DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

DSİ 17. Bölge Müdürlüğüne bağlı 173. Şube Müdürlüğünün Bitlis’teki birimi için yayımlanan ilan kapsamında iki sürekli işçi alınacak. Alım, puantör meslek unvanıyla ve engelli işçi statüsünde yapılacak. Kadro daimi ve tam zamanlı olacak. İlanda en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı yer alırken kadın ve erkek adayların başvuru yapmasına izin veriliyor.

İŞKUR Devlet Su İşleri daimi işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru şartları ve kura tarihi

Başvurular 7 Ekim 2026 tarihinde başladı ve 12 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını İŞKUR e-Şube üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek. İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezleri ile Alo 170 hattı da başvuru süreciyle ilgili işlem ve destek kanalları arasında bulunuyor. Başvuru yapmadan önce ilandaki özel şartların ve adayın İŞKUR kaydındaki bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün puantör kadrosuna başvuracak adayların ilanda belirtilen genel ve özel koşulları taşıması gerekiyor. Alım engelli kontenjanından yapılacağı için adayların İŞKUR kayıtlarında geçerli ve onaylanmış engelli sağlık kurulu raporunun bulunması şartı aranıyor. KPSS puanı istenmeyen alımda adayların seçimi noter huzurunda gerçekleştirilecek kura yöntemiyle yapılacak.

Başvuru için aranan şartlar şöyle sıralanıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • İŞKUR kaydında geçerli ve onaylanmış engelli sağlık kurulu raporu bulunmak.
  • İlanın yayımlandığı tarihte Bitlis il sınırları içinde ikamet ediyor olmak.
  • Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bulunmamak ve ilgili mevzuattaki genel koşulları taşımak.
İŞKUR Devlet Su İşleri daimi işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru şartları ve kura tarihi

İkamet şartı Bitlis Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Mutki, Tatvan ve Güroymak ilçelerini kapsıyor. İlan yayımlandıktan sonra yapılan adres değişikliklerinin kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Adayların başvuru öncesinde yaş, eğitim, ikamet ve engellilik durumlarını İŞKUR kaydı üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya yanlış belge sunan adayların başvuruları ve atama işlemleri iptal edilebilecek. 

DSİ PUANTÖR KADROSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların İŞKUR e-Şube adresine girerek iş arayan girişi yapması ve 00009845251 numaralı ilanı aratması gerekiyor. İlanda yer alan koşulların kontrol edilmesinin ardından başvuru işlemi tamamlanabiliyor. Başvurular için İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerinden de destek alınabiliyor. Alo 170 hattı üzerinden başvuru sürecine ilişkin bilgi edinilebiliyor.

Başvuru süresi 7 Ekim 2026’da başladı ve 12 Ekim 2026’da sona erecek. İki kişilik kontenjan için başvuru yapacak adayların son günü beklemeden işlemlerini tamamlaması ve başvuru durumlarını sistemden kontrol etmesi önem taşıyor. Başvurunun ardından kura sürecine ilişkin duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Başvuru koşullarını karşılamak, tek başına işe yerleşme anlamına gelmiyor. Nihai belirleme ilanda açıklanan kura ve değerlendirme sürecine göre yapılacak. 

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlanda yer alan takvime göre iki kişilik puantör kadrosu için noter huzurundaki kura çekimi 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00 ile 11.00 arasında gerçekleştirilecek. Kura yeri, Van’ın Edremit ilçesinde bulunan DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Kampüsü olarak belirtildi. Adres bilgisi Yeni Mahalle, 2021. Sokak, No: 10, Edremit / Van şeklinde paylaşıldı.

Kura sürecini takip edecek adayların ilan numarasını ve kurum tarafından yapılabilecek güncel duyuruları kontrol etmesi gerekiyor. Alım Bitlis’teki birimde çalıştırılmak üzere yapılmasına rağmen kura yerinin Van’da bulunması, adayların ulaşım planlaması açısından dikkate alması gereken bir ayrıntı. Kura sonucu ve sonraki işlemlere ilişkin kesin bilgiler için İŞKUR ilanı ile DSİ’nin resmî duyurularının esas alınması gerekiyor.

ETİKETLER
#bitlis
#İŞKUR
#Devlet Su İşleri
#Puantör
#Engelli Işçi Alımı
#Gündem
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