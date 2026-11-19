ağlık Bakanlığı hastane personel alımı 2026 başvuruları için adayların bekleyişi sürüyor. Bakanlığın 38 bin hekim dışı personel alımı kapsamında işçi kadrolarına da kontenjan ayırması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalarda yıl sonuna işaret etmesiyle birlikte gözler İŞKUR duyurularına çevrildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı gibi kadrolarda çalışmak isteyenler, başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Peki, İŞKUR hastane personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı yayımlandı mı? İşte son gelişmeler…

İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı işçi alımı için henüz resmi başvuru ilanı yayımlanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun önceki açıklamalarında yıl sonuna yönelik alım planından söz etmesi, adayların beklentisini artırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da personel alımı ilanı için Aralık ayını işaret etti.

Bu açıklamalar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanının Kasım ayının son günlerinde veya en geç Aralık ayının başında yayımlanması bekleniyor. Ancak kesin başvuru tarihi ve kontenjan dağılımı için Bakanlık ile İŞKUR tarafından yapılacak resmi duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2026 İLANI YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 38 bin hekim dışı personel alımı kapsamında işçi kadrolarına ayrılacak kontenjan henüz netleşmedi. Kadro dağılımının belirlenmesinin ardından işçi alımına ilişkin ilanların İŞKUR üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki alımlarda olduğu gibi bu yıl da başvuruların il bazında açılacak ilanlar üzerinden alınması öngörülüyor. Her il için ayrı ilan hazırlanması ve görevlendirme yapılacak hastane veya sağlık kuruluşlarının belirtilmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularının İŞKUR'un internet şubesi üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. İlanların yayımlanmasının ardından adaylar, başvuru şartlarını inceleyerek uygun kadrolara müracaat edebilecek.

Başvuruların İŞKUR'un e-Şube platformu üzerinden, e-Devlet bilgileri veya İŞKUR üyeliği aracılığıyla yapılması öngörülüyor. Adayların başvuru sürecinde şahsen veya posta yoluyla müracaat kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi ilan hükümlerini dikkate alması gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın önceki yıllarda gerçekleştirdiği işçi alımlarında bazı kadrolar için KPSS ve sınav şartı aranmadı. 2026 yılında da benzer bir uygulamanın olup olmayacağı, yayımlanacak ilanlarla belli olacak.

Geçmiş alımlarda 18-40 yaş aralığı şartı uygulanmıştı. Eğitim düzeyi ve diğer başvuru koşulları ise tercih edilen kadroya göre değişiklik gösterebiliyor. Adayların yaş, öğrenim durumu ve özel şartlara ilişkin kesin bilgileri yeni ilanlardan kontrol etmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 38 bin hekim dışı personel alımı kapsamında işçi kadrolarına yaklaşık 3 bin kontenjan ayrılması bekleniyor. Ancak bu sayı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Önceki alımlarda ağırlıklı olarak temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarında personel istihdam edilmişti. 2026 yılında da bu kadroların yanı sıra hasta karşılama görevlisi gibi pozisyonlarda alım yapılması gündemde. Kesin kadro dağılımı ve illere göre kontenjanlar, resmi ilan yayımlandığında belli olacak.