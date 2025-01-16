İşletmeyi kadın aldı, erkek müşteriler kibarlaştı

16 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:58

Gümüşhane'de 40 yaşında Gül Asiye Taş Ergün, bir çay ocağı işletmesini devraldı. Çay ocağını bir kadının işlettiğini gören erkek müşteriler şaşkınlığını gizleyemedi. Ergün, erkek müşterilerin çay isterken kibarlaştıklarını söyledi.

Gümüşhane’de yaşayan 40 yaşındaki Gül Asiye Taş Ergün, kent merkezinde bir çay ocağı işletmesini devraldı.. Daha önce Ankara’da antrenörlük yapan ve memleketine dönerek çaycılık mesleğine adım atan Taş, titiz çalışmaları ve çaycılığın erkeklere özgü bir meslek olduğu algısını yıkan performansıyla hem müşterilerden hem de esnaflardan övgü topluyor.

"SİPARİŞ VERİRKEN VE HESAP ÖDERLERKEN OLDUKÇA NAZİKLER"

İşletmesine gelen erkeklerin, kendisini gördüklerinde başlangıçta şaşırdıklarını ancak zamanla alıştıklarını belirten Taş, erkek müşterilerin çay siparişi verirken ve hesap öderken daha nazik bir tutum sergilediklerini söyledi. Kadınların istedikleri takdirde her alanda başarılı olabileceklerini vurgulayan Gül Asiye Taş Ergün, çay ocağına kazandırdığı yeniliklerle de dikkat çekiyor.

"ÇAY İSTEME ŞEKİLLERİ DEĞİŞTİ ARTIK RİCA EDİYORLAR"

Çaycılık mesleğini bir kadının da yapabiliyor oluşunu herkese göstermenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Gül Asiye Taş Ergün (40), “Aslında aklımda olmayan bir meslekti ama memlekete geri dönmek sevdası uğruna bu işletmeyi devraldım. Başta tepkiler aldım, ben de korkmadım değil ama sonrasında işin içerisine girince biraz daha rahatladım. İlk başladığımda gelen müşterilerimizin de tepkileri çok garipti, yanlış yere geldiğini düşünenler oluyordu, beni de müşteri zannedip geri çıkıyorlardı ama şimdi onlar da ben de alıştım. Evlenip Ankara'ya yerleşince buradaki aktif hayatı bırakınca orada biraz bocaladım. İnsanlarla bir arada olmayı seven bir insanım o yüzden korkmama rağmen aslında bana göre bir iş. Bir kadın​ için zor bir meslek çünkü müşterilerimizin tamamı erkek ama şimdi ben onlara alıştım onlar bana alıştı. Çay isteme şekilleri bile değişti rica ediyorlar, hesap öderken teşekkür ederim diyerek çıkıyorlar dışarıya bu da beni mutlu ediyor. Bu mesleği bir kadının yapabiliyor oluşunu göstermekten de mutlu oldum açıkçası. Kadın isterse yapar, kadın isterse başarır. Kültürüne bağlı bir insanım, köydeki örf ve adetleri sürdüren bir insanım bunu da neden bir çay ocağında yapmayalım diye düşündüm ve patates haşlamayla başladık, kendi turşumuz, çökeleğimiz, kalburabastımızı misafirlerimize ikram ediyorum açıkçası çok beğenildi, devamını getireceğim” dedi.

"KAPIDAN İÇERİ GİRERKEN DESTURLA GİRİYORUZ"

İçeride bir kadının olmasından dolayı davranışlarının da doğal olarak değiştiğinin altını çizen Menderes Aşkın, “Biz burada gelip devamlı oturup çayımızı içerdik. Bayan arkadaşımız geldiğinde şaşırdık. Çünkü bir bayan kardeşimizin böyle bir işe girmesi bizim için güzel bir şey. Gümüşhane​'de ilk böyle bir durum. Gerçekten tebrik etmek lazım. Artık kapıdan içeri girerken, çıkarken herkes desturla giriyor, bayan olduğu için ona da hürmet etmemiz lazım. Parayı alışı verişi bile çok güzel bir görüntü dileriz ki bu tür girişimciler artsın” diye konuştu.