İsmail Hakkı Pekin tarih verdi: Irak'ın kuzeyine harekat başlayabilir 

30 Nisan 2024 23:54 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 23:58

Nisan ayının başlarında İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim, Orta Doğu'da endişeye sebep olmaya devam ediyor. İran'ın İsrail'e yönelik kamikaze drone saldırıları ve ardından gelen sert açıklamalar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor. İsrail'in misilleme yapabileceği yönündeki beklentiler ve ABD'nin İsrail'e olan desteği, tansiyonu daha da yükseltiyor.

Bölgede kritik günler yaşanırken Genelkurmay Eski İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Irak'ın kuzeyine yönelik bir harekatın Mayıs ayının ilk yarısında başlayabileceğine işaret etti.

"İRAN VE ABD OLAYA KARIŞABİLİR"

Pekin, "Irak'ın bölgede tek başına operasyon yapacak gücü yok. Bölgede düz bir hat çekmek çok zor. Bir tepe diğerini görmüyor. Operasyonda derinlik arttıkça İran ve ABD olaya karışabilir" diyerek bölgenin jeopolitik karmaşıklığına vurgu yaptı.

Ayrıca, Pekin bölgedeki PKK unsurlarının durumuna da değindi ve 2 bin PKK unsurunun Irak'a gönderildiğini, bu unsurların ABD tarafından desteklenmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

İsmail Hakkı Pekin'in açıklaması şu şekilde:

Bölgedeki PKK unsurlarının 2 bini Irak'a gönderildi. PKK unsurlarının ABD tarafından desteklenmesi söz konusu. Mayısın ilk yarısında Irak'ın kuzeyine harekat başlayabilir.